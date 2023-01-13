Каким смартфоном пользуется Билл Гейтс

По словам миллиардера, его выбор, который год подряд, падает на гибкий смартфон Samsung — Galaxy Z Fold. До этого он ходил с Z Fold 3, но затем «пересел» на более свежую модель.

Гейтс также упомянул, что использует на нём Outlook и многие другие программы Microsoft, и что из-за размера экрана он не использует планшет. «Только телефон и мой портативный ПК — машину на Windows», — отметил экс-глава Microsoft.

Ранее предприниматель уже объяснял свою любовь к Android. Тогда он заявил, что платформа позволяет ему «следить за всем» и потому что некоторые производители Android предустанавливают программное обеспечение Microsoft таким образом, чтобы ему было удобно им пользоваться.