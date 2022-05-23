Какими будут новые процессоры MediaTek в недорогих смартфонах второго полугодия 2022 г.

Старшая — Dimensity 1050. Её отличительной особенностью стало появление поддержки миллиметровых волн 5G-сетей — впервые среди всех выпускаемых компанией решений. Также новая модель может похвастаться поддержкой полнодиапазонной сети Sub-6GHz с двойным переключением соединений.

Построен процессор по нормам 6-нм техпроцесса на мощностях тайваньской TSMC. Процессор ориентирован на сегмент недорогих устройств, а потому может максимум «переварить» лишь дисплеи с разрешением FullHD+ и частотой обновления 144 Гц.