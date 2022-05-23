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Какими будут новые процессоры MediaTek в недорогих смартфонах второго полугодия 2022 г.

Официальный анонс уже случился
MediaTek, вслед за Qualcomm, анонсировала свою обновлённую линейку мобильных процессоров. Пользователям показали сразу две модели — Dimensity 1050 и Dimensity 930.
Какими будут новые процессоры MediaTek в недорогих смартфонах второго полугодия 2022 г.

Старшая — Dimensity 1050. Её отличительной особенностью стало появление поддержки миллиметровых волн 5G-сетей — впервые среди всех выпускаемых компанией решений. Также новая модель может похвастаться поддержкой полнодиапазонной сети Sub-6GHz с двойным переключением соединений.

Построен процессор по нормам 6-нм техпроцесса на мощностях тайваньской TSMC. Процессор ориентирован на сегмент недорогих устройств, а потому может максимум «переварить» лишь дисплеи с разрешением FullHD+ и частотой обновления 144 Гц.

Какими будут новые процессоры MediaTek в недорогих смартфонах второго полугодия 2022 г.

Вместе с тем MediaTek обновила и мобильную платформу Dimensity 930 5G. Её оснастили окта-ядерным процессором ARM Cortex-A78 с частотой до 2,2 ГГц, а также новейшим графическим процессором IMG BMX-8-256. Есть тут и поддержка LPDDR5 и UFS 3.1.

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