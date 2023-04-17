Какими будут смартфоны Vivo среднего класса в 2023 году

Ожидается, что все три серии будут представлены в мае и поступят в продажу к китайскому фестивалю покупок в июне. В связи с этим начали появляться утечки о характеристиках данных смартфонов.

Так, популярный инсайдер Digital Chat Station опубликовал в Weibo основные характеристики Vivo S17 и S17 Pro. Судя по ним, базовая модель получит чипсет Snapdragon SM7325, который, возможно, является Snapdragon 778G или Snapdragon 782G.

Vivo S17 Pro будет основываться на процессоре Dimensity 8200 от MediaTek. Напомним, что Vivo S16 и S16 Pro были оснащены Snapdragon 870 и Dimensity 8200 соответственно.

Интернет-источник также утверждает, что модели Vivo S17 и S17 Pro получат OLED-дисплей от BOE с разрешением 1,5K, однако размер экрана он не указал.

Основной камерой новинок станет 50-мегапиксельный сенсор Sony IMX766V с оптической стабилизацией изображения. Также будет доступна 12-мегапиксельная телефотокамера IMX663. Информация о других камерах на задней панели серии Vivo S17 пока отсутствует.