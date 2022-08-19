Какими процессорами Apple может оснастить iPhone 15

По мнению инсайдера, новая политика коснётся премиальных моделей серии iPhone 15 — Pro и Pro Max. Эти смартфоны получат новый чип A17 Bionic, тогда как младшие модели — iPhone 15 и 15 Max останутся на A16. Релиз новых iPhone должен состояться осенью 2023 года.

Согласно информации разных инсайдеров, в соответствии с новой маркетинговой политикой Apple может переименовать прошлогодние процессоры: A15 может получить название A15 Pro, а A16 — A16 Pro. Отмечается, что таким образом вендор сможет сэкономить на производстве гаджетов.