Какое будущее ждёт Meizu, купленную автогигантом Geely — отвечает глава компании

С тех пор пользователи начали гадать — как же это скажется на будущем компании? Успокоить как минимум сотрудников компании решил ни кто иной, как глава Meizu — Хуан Чжипань.

Он написал им письмо, в котором рассказал о планах на ближайшее будущее бренда. По его словам, Meizu не только сохранит свою независимость, продолжив работать в качестве самостоятельного бренда, но также в ней останется прежняя команда топ-менеджеров.

Помимо этого, Чжипинь отметил, что уже совсем скоро компания выпустит свои лучшие смартфоны, а также активно займётся развитием фирменной оболочки Flyme.

Ещё одной целью бренда, судя по всему, станет улучшение собственной экосистемы.