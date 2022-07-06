Какое будущее ждёт Meizu, купленную автогигантом Geely — отвечает глава компании

Сегодня в 21:32
1 мин.
Какое будущее ждёт Meizu, купленную автогигантом Geely — отвечает глава компанииБеспокоиться явно не о чем
Несколько дней назад в Сети появилась информация о свежей сделке — крупный автомобильный бренд Geely официально приобрёл контрольный пакет акций Meizu.
С тех пор пользователи начали гадать — как же это скажется на будущем компании? Успокоить как минимум сотрудников компании решил ни кто иной, как глава Meizu — Хуан Чжипань.
Он написал им письмо, в котором рассказал о планах на ближайшее будущее бренда. По его словам, Meizu не только сохранит свою независимость, продолжив работать в качестве самостоятельного бренда, но также в ней останется прежняя команда топ-менеджеров.
Помимо этого, Чжипинь отметил, что уже совсем скоро компания выпустит свои лучшие смартфоны, а также активно займётся развитием фирменной оболочки Flyme.
Ещё одной целью бренда, судя по всему, станет улучшение собственной экосистемы.