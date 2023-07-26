Какое количество iPhone 15 Apple произведёт в 2023 году

12:44, 26 июля 2023
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Какое количество iPhone 15 Apple произведёт в 2023 годуЧтобы сохранить выручку, компания поднимет цены на старшие модели
Несмотря на отрицательную динамику на рынке смартфонов, Apple стремится сохранить поставки на уровне прошлых лет. В 2021 и 2022 годах Apple заказывала у поставщиков 90 млн устройств.
Согласно инсайдерам, в 2023 компания заказала 85 млн iPhone 15 различных модификаций. Поскольку количественно это меньше, чем в прошлых годах, поэтому вендор поднимет цены на Pro-версии. Это поможет компании сохранить выручку.
В 2021 и 2022 годах продать 90 млн айфонов у Apple так и не получилось. Возможно, чуть меньшее количество заказанных у поставщиков устройств всё же будут реализованы.