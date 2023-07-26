Какое количество iPhone 15 Apple произведёт в 2023 году

Согласно инсайдерам, в 2023 компания заказала 85 млн iPhone 15 различных модификаций. Поскольку количественно это меньше, чем в прошлых годах, поэтому вендор поднимет цены на Pro-версии. Это поможет компании сохранить выручку.

В 2021 и 2022 годах продать 90 млн айфонов у Apple так и не получилось. Возможно, чуть меньшее количество заказанных у поставщиков устройств всё же будут реализованы.