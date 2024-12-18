Какой цвет Galaxy S25 Ultra станет самым популярным

Опубликовано 18 декабря 2024, 07:461 мин.
Какой цвет Galaxy S25 Ultra станет самым популярнымИх будет несколько таких
Samsung готовится представить Galaxy S25 Ultra в январе 2025 года на мероприятии Unpacked.
Согласно утечке, смартфон будет доступен в семи титановых оттенках, где приоритет отдан наиболее востребованным цветам.
Самым популярным станет Titanium Black — его производство будет приоритетным из-за традиционно высокого спроса.
Следом идёт Silver Blue, который тоже обещает завоевать внимание пользователей. Цвета Gray и WhiteSilver будут менее массовыми, но останутся в общей линейке.
Три эксклюзивных оттенка — Titanium JetBlack, JadeGreen и PinkGold — будут доступны только на официальном сайте Samsung. Эти цвета рассчитаны на пользователей, ищущих уникальность.
Galaxy S25 Ultra, помимо новой палитры, получит обновлённый дизайн и плоский корпус, напоминающий iPhone.