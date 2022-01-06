Какой ещё способ слежки через iPhone придумали кибермошенники

По словам экспертов, они создали тестовый троян, который имитирует процесс выключения iPhone. Это приложение под названием PoC — proof of concept, которое при внедрении в устройство начинает контролировать процесс выключения айфона, имитируя его для пользователя.

Когда владелец телефона его выключает, чернеет экран, но устройство продолжает работать. Если нажать на кнопку включения, айфон тут же активируется. Специфика такого метода в том, что на iPhone можно перезагрузить систему, что удалит вирусы из памяти и уничтожит их. Если на айфоне установлен PoC, так сделать не получится, потому что устройство не выключается.

Злоумышленники могут использовать такой метод для слежки.