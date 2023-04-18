Какой кнопкой вместо переключателя режимов Apple может оснастить iPhone 15 Pro

Кнопка «Действие» получит функцию кнопок регулировки громкости, которые используются в связке с кнопкой питания для принудительной перезагрузки iPhone 15 Pro. Сообщается, что кнопки увеличения громкости и питания больше не будут использоваться для выключения устройства или его принудительной перезагрузки. «Последовательность останется той же, но комбинация будет изменена на «Действие» и кнопку питания», — передаёт информацию инсайдера портал MacRumors.

Речь также идёт о том, что «Действие» будет использоваться для камеры. Эта кнопка чувствительна к усилию: лёгким нажатием можно будет фокусировать камеру, сильным нажатием — фотографировать, а с помощью более длительного нажатия — записывать видео.

Но пока к этой информации нет полного доверия, потому что Apple столкнулась с трудностями при производстве кнопок и необходимых комплектующих.