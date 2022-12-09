Какой процессор получит новенький складной смартфон Huawei Mate X3

Популярный инсайдер из Китая Digital Chat Station рассказал, что в основу грядущей раскладушки ляжет флагманский чип серии Snapdragon 8 от Qualcomm. При этом он сразу отмёл вариант со Snapdragon 8 Gen 2 — по его словам, скорее это будет Snapdragon 8+ Gen 1 без поддержки 5G.

Вместе с тем он рассказал, что телефон получит двойную батарею общим объёмом 4800 мАч. Конструкция смартфона будет подразумевать то, чо он будет складываться внутрь экраном, как это было во времена Mate X2. Для сравнения, актуальный Mate Xs 2 раскладывается наружу.