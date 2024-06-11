Какой процессор получит первый смартфон бренда CMF, «дочки» Nothing

Этот чип не является прямым преемником Dimensity 7200, но основывается на Dimensity 7050, обеспечивая производительность, сравнимую со Snapdragon 778G+, который установлен в Nothing Phone 1.

Процессор Dimensity 7300 представляет собой «ультраэффективный 4-нм чип», предназначенный для обеспечения высокой производительности в мобильных устройствах.

Он оптимизирован для плавной многозадачности, продвинутой обработки ИИ, комфортного гейминга и улучшенной мобильной фотографии.

Интересно, что утечка информации от пользователя @gadget_bits (ранее Twitter) ещё не подтверждена, поэтому стоит отнестись к ней с осторожностью.

Тем не менее, этот процессор уже ожидается в Oppo Reno 12 Pro, что может дать представление о его возможностях.