Какой процессор получит первый смартфон бренда CMF, «дочки» Nothing

Опубликовано 11 июня 2024, 07:16
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Какой процессор получит первый смартфон бренда CMF, «дочки» NothingДа, будет замена
Первый смартфон CMF, суббренда компании Nothing, получит процессор MediaTek Dimensity 7300 вместо ранее предполагаемого Dimensity 7200.
Этот чип не является прямым преемником Dimensity 7200, но основывается на Dimensity 7050, обеспечивая производительность, сравнимую со Snapdragon 778G+, который установлен в Nothing Phone 1.
Процессор Dimensity 7300 представляет собой «ультраэффективный 4-нм чип», предназначенный для обеспечения высокой производительности в мобильных устройствах.
Он оптимизирован для плавной многозадачности, продвинутой обработки ИИ, комфортного гейминга и улучшенной мобильной фотографии.
Интересно, что утечка информации от пользователя @gadget_bits (ранее Twitter) ещё не подтверждена, поэтому стоит отнестись к ней с осторожностью.
Тем не менее, этот процессор уже ожидается в Oppo Reno 12 Pro, что может дать представление о его возможностях.