Какой секрет Google спрятала в грядущем Android 13

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Какой секрет Google спрятала в грядущем Android 13И как до него добраться
Долгое время Google поддерживала интерес к каждой новой версии Android не только названием версии системы, но также и внедрённой в неё пасхалкой.
За последние пару лет они стали куда более блеклыми, что сделало их поиск необязательным. Но в этом году, судя по всему, поисковый гигант всё же решил вернуться к истокам.
По данным участников бета-тестирования Android 13, с выходом Beta 3.3 мобильная ОС получила свой уникальный секрет. Для того, чтобы добраться до него, нужно лишь несколько раз тапнуть на версию Android в «Настройках».
После этого необходимо перевести стрелки появившихся часов на 13:00 и «магия» случится:
Напомним, что релиз свежей версии Android ожидается уже в августе. Первыми смартфонами, которые будут работать под его управлением «из коробки», вероятнее всего станут Pixel 7 и 7 Pro.