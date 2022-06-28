Какой секрет Google спрятала в грядущем Android 13

За последние пару лет они стали куда более блеклыми, что сделало их поиск необязательным. Но в этом году, судя по всему, поисковый гигант всё же решил вернуться к истокам.

По данным участников бета-тестирования Android 13, с выходом Beta 3.3 мобильная ОС получила свой уникальный секрет. Для того, чтобы добраться до него, нужно лишь несколько раз тапнуть на версию Android в «Настройках».

После этого необходимо перевести стрелки появившихся часов на 13:00 и «магия» случится: