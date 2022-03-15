Какой складной смартфон стал самым популярным среди себе подобных

Чуда не случилось — на первом месте расположился самый доступный аппарат в соответствующей линейке Samsung — Galaxy Z Flip 3. Смартфон смог продастся в количестве 4,6 млн единиц. На втором месте расположился другой гибкий флагман корейской компании — Galaxy Z Fold 3 (2,5 млн штук).

Замыкает тройку лидеров телефон от Huawei — Huawei Mate X2. Его купили в 5 раз меньшее количество людей, чем Galaxy Z Fold 3 — 500 тыс штук.

Также в списке, подготовленном Omdia, нашли своё место такие аппараты, как Samsung Galaxy Z Flip 5G, Galaxy Z Fold 2 5G, Huawei Mate X2 4G, Xiaomi Mi Mix Fold, Oppo Find N.