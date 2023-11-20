Какой смартфон Huawei оснастят фирменным 5G-чипом следующим

Ожидается, что базовая модель Nova 12 будет оснащена чипом Kirin серии 8, в то время как более продвинутая модель Nova 12 Pro получит чип Kirin серии 9. Эти устройства не только обеспечат поддержку сетей 5G, но и предложат ряд эксклюзивных функций.

Согласно последним данным, младшая версия сможет похвастаться некоторыми уникальными особенностями, которых нет даже в флагманах на базе Snapdragon 8 Gen 3. Одной из таких особенностей, вероятно, станет спутниковая связь, благодаря эксклюзивным возможностям чипов Kirin, аналогичным тем, что предлагает Google Tensor.

Кроме того, серия Nova 12 будет оснащена 60-мегапиксельной широкоугольной фронтальной камерой и тройной основной камерой, включающей 50-мегапиксельный основной, 12-мегапиксельный ультраширокий и 50-мегапиксельный телеобъектив.

Устройства получат батарею на 4800 мАч с быстрой зарядкой 66 Вт для Nova 12 и немного более мощную батарею на 4900 мАч с зарядкой 88 Вт для Nova 12 Pro. Ожидается, что новая серия появится на рынке уже в декабре этого года.