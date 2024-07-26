Какой смартфон лучше всего купить летом 2024 года

В списке, например, представлены модели от Apple и Google, но отсутствуют китайские бренды.

iPhone 15 Pro/15 Pro Max. Эти устройства считаются лучшими iOS-смартфонами на момент выпуска. Оба имеют экраны Super Retina XDR с частотой обновления 120 Гц и мощный процессор Apple A17 Pro. Камеры смартфонов выделяются высоким качеством съемки.

Google Pixel 8 и Pixel 8 Pro. Лучшие Android-смартфоны от Google. Обе модели оснащены LTPO OLED-экранами с частотой 120 Гц и процессором Google Tensor G3. Смартфоны известны качественными камерами и множеством ИИ-функций. Google обещает поддержку устройств в течение 7 лет.

iPhone 13. Хороший компромисс для тех, кто хочет перейти на iPhone с Android или обновить старый iPhone. Компактные размеры, OLED-экран и мощная начинка делают его привлекательным вариантом.

Google Pixel 8a. Лучший бюджетный смартфон от Google. Он оснащен OLED-экраном с частотой 120 Гц, чипом Google Tensor G3 и камерой на 64 Мп. Смартфон также будет поддерживаться в течение 7 лет.

Samsung Galaxy Z Fold 6. Складной флагман с процессором Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy. Основной экран 7.6 дюйма, внешний — 6.3 дюйма, оба с частотой 120 Гц. Устройство поддерживает ввод стилусом и имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP48.

Samsung Galaxy Z Flip 5. Вертикальная раскладушка с большим внешним экраном (3.4 дюйма) и основным дисплеем Dynamic AMOLED 2X на 6,7 дюйма. Чип Snapdragon 8 Gen 2 обеспечивает высокую производительность. Однако автономность оставляет желать лучшего.