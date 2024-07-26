Телефоны
Опубликовано 26 июля 2024, 15:07
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Какой смартфон лучше всего купить летом 2024 года

Есть несколько вариантов, на любой вкус
Наши коллеги из Engadget опубликовали топ лучших смартфонов для покупки летом 2024 года.
Какой смартфон лучше всего купить летом 2024 года
© Digital Trends

В списке, например, представлены модели от Apple и Google, но отсутствуют китайские бренды.

iPhone 15 Pro/15 Pro Max. Эти устройства считаются лучшими iOS-смартфонами на момент выпуска. Оба имеют экраны Super Retina XDR с частотой обновления 120 Гц и мощный процессор Apple A17 Pro. Камеры смартфонов выделяются высоким качеством съемки.

Google Pixel 8 и Pixel 8 Pro. Лучшие Android-смартфоны от Google. Обе модели оснащены LTPO OLED-экранами с частотой 120 Гц и процессором Google Tensor G3. Смартфоны известны качественными камерами и множеством ИИ-функций. Google обещает поддержку устройств в течение 7 лет.

iPhone 13. Хороший компромисс для тех, кто хочет перейти на iPhone с Android или обновить старый iPhone. Компактные размеры, OLED-экран и мощная начинка делают его привлекательным вариантом.

Google Pixel 8a. Лучший бюджетный смартфон от Google. Он оснащен OLED-экраном с частотой 120 Гц, чипом Google Tensor G3 и камерой на 64 Мп. Смартфон также будет поддерживаться в течение 7 лет.

Samsung Galaxy Z Fold 6. Складной флагман с процессором Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy. Основной экран 7.6 дюйма, внешний — 6.3 дюйма, оба с частотой 120 Гц. Устройство поддерживает ввод стилусом и имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP48.

Samsung Galaxy Z Flip 5. Вертикальная раскладушка с большим внешним экраном (3.4 дюйма) и основным дисплеем Dynamic AMOLED 2X на 6,7 дюйма. Чип Snapdragon 8 Gen 2 обеспечивает высокую производительность. Однако автономность оставляет желать лучшего.

Источник:Engadget
Автор:Булат Кармак
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