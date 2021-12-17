Какой смартфон Realme первым получил Android 12

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Какой смартфон Realme первым получил Android 12И как его обновить до свежей версии Android
Под конец 2021 года Realme решила порадовать владельцев одного из последних на сегодняшний день смартфонов бренда. Китайская компания запустила ранний доступ к Realme UI 3.0 на базе Android 12 для GT Neo2.
Для того, чтобы установить свежую прошивку на смартфон, достаточно пройти через несколько этапов, которые завершаются переходом в меню System Updates. Там нужно будет выбрать пункт Trial, в котором уже появится возможность присоединиться к программе Early Access.
Отметим, что так как пока что Realme UI 3 и Android 12 находятся на этапе бета-тестирования, стоит быть аккуратным при переходе на них. Обновление не защищено от критичных ошибок, которые могут временно вывести смартфон из строя.
Напомним, что в первую очередь свежая версия Realme UI приносит изменения дизайна в систему.
Источник: GSMArena