Какой смартфон Realme первым получил Android 12

Для того, чтобы установить свежую прошивку на смартфон, достаточно пройти через несколько этапов, которые завершаются переходом в меню System Updates. Там нужно будет выбрать пункт Trial, в котором уже появится возможность присоединиться к программе Early Access.

Отметим, что так как пока что Realme UI 3 и Android 12 находятся на этапе бета-тестирования, стоит быть аккуратным при переходе на них. Обновление не защищено от критичных ошибок, которые могут временно вывести смартфон из строя.