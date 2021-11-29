Какой смартфонный процессор быстрее: Dimensity 7000 или Snapdragon 870

Отметим, что официального анонса MediaTek Dimensity 7000 еще не было, а благодаря данным источников стали известны основные особенности этого чипа. Представить новинку должны в ближайшее время.

Итак, согласно данным инсайдера, процессор MediaTek Dimensity 7000 будет выполнен с использованием 5-нанометрового технологического процесса, выпущенного компанией TSMC. Чип получит четыре ядра Cortex-A78 и четыре небольших ядра Cortex-A55. Также стала известна частота процессора — 2,75 ГГц.

В AnTuTu MediaTek Dimensity 7000 набрал более 750 000 баллов. К слову, это выше, чем показатель Snapdragon 870 — порядка 700 000 баллов.