Какую модель iPhone чаще всего покупают россияне

Однако, по данным М.Видео-Эльдорадо, наибольшей популярностью среди россиян пользуется базовая версия iPhone 13 с накопителем 128 ГБ. На втором месте идёт модель iPhone 11, также со 128 ГБ памяти.

Замыкает тройку лидеров флагманская модель iPhone 14 Pro Max с 256 ГБ внутреннего накопителя.

Apple продолжает удерживать лидирующие позиции на российском рынке смартфонов, как в денежном, так и в количественном выражении.

В топ-5 самых популярных моделей также входят стартовый iPhone 14 и iPhone 14 Pro, оба на 256 ГБ. В прошлом году лидером была серия iPhone 13, а в 2021 году — iPhone 11.