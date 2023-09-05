Какую модель iPhone чаще всего покупают россияне

20:14, 05 сентября 2023
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Какую модель iPhone чаще всего покупают россиянеДа и вообще, какой он — топ-5?
В России смартфоны серии iPhone 14 установили новый рекорд по продажам в 2023 году.
Однако, по данным М.Видео-Эльдорадо, наибольшей популярностью среди россиян пользуется базовая версия iPhone 13 с накопителем 128 ГБ. На втором месте идёт модель iPhone 11, также со 128 ГБ памяти.
Замыкает тройку лидеров флагманская модель iPhone 14 Pro Max с 256 ГБ внутреннего накопителя.
Apple продолжает удерживать лидирующие позиции на российском рынке смартфонов, как в денежном, так и в количественном выражении.
В топ-5 самых популярных моделей также входят стартовый iPhone 14 и iPhone 14 Pro, оба на 256 ГБ. В прошлом году лидером была серия iPhone 13, а в 2021 году — iPhone 11.