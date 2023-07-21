Какую особенность новых iPhone украдёт грядущий флагман Huawei Mate 60

Уже сейчас серия Mate 60 вызывает интерес. Если верить утечкам от инсайдеров, серия получит Spirit Island. Речь идёт о функции, которая копирует Dynamic Island в iPhone 14 Pro и 14 Pro Max.

И хоть некоторые могут критиковать Huawei за использование подобного дизайна, стоит отметить, что он достаточно эстетичен и позволяет более эффективно использовать пространство для камеры.

Кроме того, серия Mate 60, вероятно, будет работать на собственном процессоре Huawei, так как продолжающиеся санкции США затрудняют получение компанией лицензий на использование чипов Qualcomm.

Ожидается, что анонс смартфонов линейки состоится в самое ближайшее время. Возможно, либо в конце лета, либо в начале осени.