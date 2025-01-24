Камера 60 МП, ИИ и быстрая зарядка: HUAWEI nova 13 поступили в продажу в России

Стоимость новинок начинается от 39 999 рублей, а до 10 февраля на смартфоны действует скидка до 7000 рублей.

По данным М. Видео-Эльдорадо, спрос на предзаказ HUAWEI nova 13 оказался в 3,5 раза выше, чем на прошлое поколение. Большая часть покупателей выбрала базовую модель nova 13 (65%), а версия Pro заинтересовала 35%. Наиболее популярными стали смартфоны в зеленом и белом цветах, которые составили 60% продаж.

Интерес к HUAWEI nova 13 проявился не только в Москве (20% продаж), но и в регионах, особенно в Сибири, где доля составила 17%.