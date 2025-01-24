Камера 60 МП, ИИ и быстрая зарядка: HUAWEI nova 13 поступили в продажу в России

Камера 60 МП, ИИ и быстрая зарядка: HUAWEI nova 13 поступили в продажу в РоссииОт 39 999 рублей
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Стоимость новинок начинается от 39 999 рублей, а до 10 февраля на смартфоны действует скидка до 7000 рублей.
По данным М. Видео-Эльдорадо, спрос на предзаказ HUAWEI nova 13 оказался в 3,5 раза выше, чем на прошлое поколение. Большая часть покупателей выбрала базовую модель nova 13 (65%), а версия Pro заинтересовала 35%. Наиболее популярными стали смартфоны в зеленом и белом цветах, которые составили 60% продаж.
Интерес к HUAWEI nova 13 проявился не только в Москве (20% продаж), но и в регионах, особенно в Сибири, где доля составила 17%.
Смартфон оснащен фронтальной камерой 60 МП с поддержкой ИИ автоматически выбирает лучший кадр для каждого человека, делая фото более естественными. Основная камера на 50 МП оснащена регулируемой диафрагмой, что позволяет улучшить снимки при любом освещении. Pro-версия предлагает дополнительные функции, такие как ультраточная автофокусировка
Цвета серии — дымчатый зеленый, белый и черный.
Смартфоны доступны в каналах продаж М. Видео-Эльдорадо. Для моделей с конфигурацией 12+256 ГБ цена начинается от 39 999 рублей, для версий с 512 ГБ — от 44 999 рублей. HUAWEI nova 13 Pro с такой же памятью стоит от 54 999 рублей.