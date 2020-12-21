Камера флагманского смартфона Huawei оказалась лучше всех конкурентов

Отметим, что специалисты рейтинговой системы хвалят камеру китайского бренда за широкий динамический диапазон в любых условиях съемки, а также отличную цветопередачу и корректный баланс белого при съёмке на улице и в помещении. Также к плюсам камеры Huawei Mate 40 Pro+ отнесли детализацию, быстрый и стабильный автофокус, низкий уровень шума во время съёмки на сверхширокоугольный модуль.