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Камера флагманского смартфона Huawei оказалась лучше всех конкурентов
Что позволило ей попасть на первое место популярного рейтинга
В сети появилась свежая публикация специалистов из DxOMark. В ней они испытали основную камеру Huawei Mate 40 Pro+, после чего пришли к выводу, что именно данный девайс должен возглавить их рейтинг. Таким образом, фотовозможности главного смартфона Huawei оказались лучше всех конкурентов на рынке.
Общий результат основной камеры Huawei Mate 40 Pro+ равняется 139 баллам, что обгоняет предыдущего лидера — Huawei Mate 30 Pro — на целых 3 балла, следует из обзора DxOMark. Те же 3 балла отделяют Mate 30 Pro от лучшего фотофлагмана Xiaomi — Xiaomi Mi 10 Ultra.
Отметим, что специалисты рейтинговой системы хвалят камеру китайского бренда за широкий динамический диапазон в любых условиях съемки, а также отличную цветопередачу и корректный баланс белого при съёмке на улице и в помещении. Также к плюсам камеры Huawei Mate 40 Pro+ отнесли детализацию, быстрый и стабильный автофокус, низкий уровень шума во время съёмки на сверхширокоугольный модуль.