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08:52, 27 сентября 2023
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Камера iPhone 15 Pro Max оказалась хуже, чем у Huawei P60 Pro начала 2023 года

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Apple iPhone 15 Pro Max успешно прошел тестирование камеры на платформе DxOMark, заняв второе место в общем рейтинге — на целых восемь позиций выше своего предшественника.

Эксперты DxOMark были впечатлены яркостью и контрастом снимков, точной экспозицией даже при ночных съёмках, а также отличными тонами кожи.

iPhone 15 Pro Max признан лучшим в категориях экспозиция фотографий, цвет и текстура, а также боке. Согласно отчёту DxO, это также лучший смартфон для видеосъёмки.

Камера iPhone 15 Pro Max оказалась хуже, чем у Huawei P60 Pro начала 2023 года
© GSMArena

Единственное устройство, которое опередило iPhone — это Huawei P60 Pro.

Тестирование DxOMark выявило недостатки в производительности при слабом освещении, где iPhone оказался более шумным по сравнению с некоторыми конкурентами, а также в немного ограниченном динамическом диапазоне при сложных наружных сценах.

Источник:GSMArena
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