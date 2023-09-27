Камера iPhone 15 Pro Max оказалась хуже, чем у Huawei P60 Pro начала 2023 года

Эксперты DxOMark были впечатлены яркостью и контрастом снимков, точной экспозицией даже при ночных съёмках, а также отличными тонами кожи.

iPhone 15 Pro Max признан лучшим в категориях экспозиция фотографий, цвет и текстура, а также боке. Согласно отчёту DxO, это также лучший смартфон для видеосъёмки.