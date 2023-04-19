Камера iPhone 15 Pro Max сможет снимать без потери качества с ещё больших расстояний

Камера iPhone 15 Pro Max сможет снимать без потери качества с ещё больших расстоянийНаконец-то и на улице фанатов Apple будет праздник
По данным ряда инсайдеров, в 2023 году оптический зум iPhone значительно улучшится. Ожидается, что новейший iPhone 15 Pro Max будет оснащен так называемым «перископическим объективом», который позволит увеличить оптический зум вдвое.
Ещё в июле 2022-го популярный аналитик Минг-Чи Куо сообщил, что перископический объектив будет эксклюзивным для iPhone 15 Pro Max и обеспечит пяти-шестикратный оптический зум.
Технология перископа будет встроена в телеобъектив и позволит снимать фотографии с задней камерой с приближением без потери качества изображения.
Перископический объектив «складывает» свет, поглощённый сенсором изображения, что позволяет увеличить расстояние между элементами камеры в компактном дизайне смартфона.
Данная технология уже используется рядом Android-производителей. В том числе Samsung, Google и Huawei, а модели Pixel 7 Pro и Galaxy S23 Ultra предлагают оптический зум от 5x до 10x.
Напомним, что анонс линейки iPhone 15 ожидается уже в сентябре 2023 года.