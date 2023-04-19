Камера iPhone 15 Pro Max сможет снимать без потери качества с ещё больших расстояний

Ещё в июле 2022-го популярный аналитик Минг-Чи Куо сообщил, что перископический объектив будет эксклюзивным для iPhone 15 Pro Max и обеспечит пяти-шестикратный оптический зум.

Технология перископа будет встроена в телеобъектив и позволит снимать фотографии с задней камерой с приближением без потери качества изображения.

Перископический объектив «складывает» свет, поглощённый сенсором изображения, что позволяет увеличить расстояние между элементами камеры в компактном дизайне смартфона.

Данная технология уже используется рядом Android-производителей. В том числе Samsung, Google и Huawei, а модели Pixel 7 Pro и Galaxy S23 Ultra предлагают оптический зум от 5x до 10x.

Напомним, что анонс линейки iPhone 15 ожидается уже в сентябре 2023 года.