Камера Leica с гигантским дюймовым датчиком, 50 Мп и 8К видео: Xiaomi 13 Ultra появился в магазинах Китая

Новинка оснащена мощнейшим процессором Snapdragon 8 Gen 2, оперативной памятью стандарта LPDDR5X и UFS 4.0 внутренним накопителем.

Смартфон получил 6,73-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 3200 x 1440 и частотой обновления 120 Гц, выполненный по технологии LTPO. Что интересно, девайс также оснащён системой активного охлаждения.

Основная камера устройства состоит из четырёх 50-мегапиксельных модулей — главного с датчиком в 1”, широкоугольного, портретного и телефото.

В новинке также установлен аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой 90-Вт зарядки. Стоимость устройства начинается от $870 за базовую версию и доходит до $1060 за самый топовый вариант.