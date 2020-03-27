Телефоны
Сегодня 16:21
Камера нового фотофлагмана Huawei P40 Pro+ оказалась значительно лучше, чем у самого дорогого Samsung S20 Ultra
Это та самая модель, которая выйдет в ограниченном количестве стран
Буквально вчера Huawei анонсировала свой новый фотофлагман Huawei P40 Pro+, а уже сейчас стало известно, что камера новинки оказалась значительно лучше, чем у самого дорогого флагмана Samsung — Samsung Galaxy S20 Ultra.
Одна из сравнительных фотографий была сделана с одной и той же точки с использованием широкоугольного объектива и телевика, а также 5-кратного оптического и 100-кратного цифрового зума.
Другое сравнительное изображение было продемонстрировано самой Huawei в рамках презентации новинки. Благодаря ей можно увидеть, насколько сильно 100-кратный зум Huawei P40 Pro+ получился более качественным, чем “космический” зум Samsung Galaxy S20 Ultra.
Напомним, что согласно последним официальным данным, Huawei P40 Pro+ не будет продаваться на территории России. В Европе же новинка поступит в продажу в июне по цене в 1 400 евро.