Камера OnePlus 8 Pro оказалась способна "видеть" сквозь одежду

Так, с использованием определенного режима, камера новенького смартфона OnePlus и вправду способна увидеть, что находится под одеждой. Но даже в таком случае, у недоброжелателей не получится увидеть голое человеческое тело, так как модуль работает немного иначе: например, с его помощью можно увидеть, что написано на листке, спрятанном под футболкой.