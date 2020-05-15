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Камера OnePlus 8 Pro оказалась способна "видеть" сквозь одежду
Но это вовсе не означает то, о чем вы подумали
Буквально несколько дней назад стало известно о том, что камера флагманского OnePlus 8 Pro способна “видеть” сквозь различные предметы, созданный из черного пластика. Но сейчас стало известно, что данный режим позволяет “посмотреть” и сквозь одежду, правда, с некоторыми ограничениями.
Так, с использованием определенного режима, камера новенького смартфона OnePlus и вправду способна увидеть, что находится под одеждой. Но даже в таком случае, у недоброжелателей не получится увидеть голое человеческое тело, так как модуль работает немного иначе: например, с его помощью можно увидеть, что написано на листке, спрятанном под футболкой.
Стоит отметить, что сама компания во время презентации не делала столь явного акцента на подобной возможности своего нового флагмана. Судя по всему, по планам компании, режим “рентгена” должны были обнаружить сами пользователи, после чего вызвать эффект разорвавшейся бомбы в сети. Что, в общем-то, в конечном итоге и произошло.