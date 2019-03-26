Камера смартфона Huawei P30 Pro стала новым лидером рейтинга DxOMark

Если брать только фотосъёмку, то Huawei P30 Pro набрал все 119 баллов. По сравнению с прошлыми рекордсменами Huawei, основными улучшениями тыльной камеры наблюдаются в области зума и боке, где Huawei P30 Pro задаёт новый стандарт. Экспозиция хороша даже при очень плохом и заднем освещении. Динамический диапазон не настолько широк, как у Mate 20, но тоже весьма хорош.

Селфи-камера набрала только 89 баллов и заняла четвёртое место, уступив Samsung Galaxy S10+, Google Pixel 3 и Samsung Galaxy Note 9. Тем не менее из плюсов отмечают хорошую экспозицию, широкий динамический диапазон и точную цветопередачу. По сравнению с Huawei P20 Pro был сделан заметный шаг вперёд.