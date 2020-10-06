Камера в Samsung Galaxy Note20 Ultra оказалась чуть хуже, чем в старом S20 Ultra

Так, новый Galaxy Note 20 Ultra южнокорейского гиганта Samsung набрал в тесте порядка 121 балла, что на один балл меньше результата, которой удалось набрать предшественнику Galaxy S20 Ultra. Напомним, что сам Galaxy S20 Ultra ругали в свое время за проблемы с автоматическим фокусированием. Видимо, подобная погрешность перешла и на Galaxy Note 20 Ultra, несмотря на использование нового модуля.

Также специалисты раскритиковали способность камеры фотографировать в условиях слабой освещенности. Однако отмечается, что некоторые проблемы могут частично исправиться благодаря обновлениям. Несмотря на недочеты, в DxOMark признали, что камера в Galaxy Note 20 Ultra не является такой уж плохой. Более того, специалисты назвали широкоугольные и сверхширокоугольные объективы в данном аппарате одними из лучших.