Камера в Sony Xperia XZ3 оказалась не фонтан

Если говорить только про фотосъёмку, то смартфон набрал 76 баллов. Эксперты похвалили экспозицию для всех условий освещения, точный автофокус, очень хорошие текстуры и приятное отображение цветов. К минусам отнесли ограниченный динамический диапазон, чрезмерную насыщенность и медленный автофокус при плохом освещении, зашумление по краям, появление артефактов, а также отсутсвие предустановленного режима боке.

В режиме видео смартфон получил 85 баллов за эффективную стабилизацию, точный автофокус и шумы «под контролем». Из минусов отмечаются нестабильные текстуры во всех условиях, нестабильное отображение цветов и баланс белого в помещениях и при плохом освещении, плохая детализация при плохом освещении и ограниченный динамический диапазон.