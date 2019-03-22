Камера в Sony Xperia XZ3 оказалась не фонтан

Сервис DxOMark, занимающийся профессиональным сравнением камер, протестировал прошлогодний флагманский смартфон Sony Xperia XZ3. Если сформулировать кратко, то камера экспертов не впечатлила.
Sony Xperia XZ3 суммарно набрал только 79 баллов, уступив даже модели Xperia XZ Premium 2017 года выпуска и едва-едва опередив модель Xperia XA2 Ultra среднего уровня.
Если говорить только про фотосъёмку, то смартфон набрал 76 баллов. Эксперты похвалили экспозицию для всех условий освещения, точный автофокус, очень хорошие текстуры и приятное отображение цветов. К минусам отнесли ограниченный динамический диапазон, чрезмерную насыщенность и медленный автофокус при плохом освещении, зашумление по краям, появление артефактов, а также отсутсвие предустановленного режима боке.
В режиме видео смартфон получил 85 баллов за эффективную стабилизацию, точный автофокус и шумы «под контролем». Из минусов отмечаются нестабильные текстуры во всех условиях, нестабильное отображение цветов и баланс белого в помещениях и при плохом освещении, плохая детализация при плохом освещении и ограниченный динамический диапазон.