Камера Xiaomi Pocophone F1 оказалась не фонтан

Pocophone F1 занял почётное 21 место в рейтинге, разделив его с Smartisan Pro 2S. Его обгоняют все основные флагманы 2018 года и некоторые 2017. Суммарно он набрал 91 балл, при этом за фотовозможности ему присвоили 92 балла, а за видеосъёмку — 90 баллов.

Эксперты DxOMark отметили отличную производительность автофокуса, приятные фото со вспышкой, а также хорошую цветопередачу во всех тестовых условиях. При съёмке видео автофокус тоже работает хорошо, также как и стабилизация, но динамический диапазон ограничен, а уровень детализации низок.