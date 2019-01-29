Камера Xiaomi Pocophone F1 оказалась не фонтан

Компания DxO Labs, владеющая известным сервисом DxOMark, занимающимся профессиональным сравнением камер, провела тестирование Pocophone F1, который продвигается Xiaomi как «самый дешёвый флагман».
Несмотря на флагманские замашки, камера смартфона оказалась на уровне недорогих моделей. Как отметили специалисты, Pocophone F1 — это интересное предложение для энтузиастов смартфонной фотографии с ограниченным бюджетом и проявил хорошую производительность в тестах.
Pocophone F1 занял почётное 21 место в рейтинге, разделив его с Smartisan Pro 2S. Его обгоняют все основные флагманы 2018 года и некоторые 2017. Суммарно он набрал 91 балл, при этом за фотовозможности ему присвоили 92 балла, а за видеосъёмку — 90 баллов.
Эксперты DxOMark отметили отличную производительность автофокуса, приятные фото со вспышкой, а также хорошую цветопередачу во всех тестовых условиях. При съёмке видео автофокус тоже работает хорошо, также как и стабилизация, но динамический диапазон ограничен, а уровень детализации низок.