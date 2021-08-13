Камерафон Huawei P40 Pro продают за полцены

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Сегодня в 16:11
Камерафон Huawei P40 Pro продают за полценыБезрамочный экран, четыре модуля камеры и энергоемкий аккумулятор
Онлайн-магазин “Мегафон” снизил цену на камерафон Huawei P40 Pro. Так, купить его можно на 53% ниже исходной цены.
Аппарат получил безрамочный 6,58-дюймовый OLED-экран с разрешением 1200x2640 пикселей. Работает устройство на базе восьмиядерного процессора Kirin 990 с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ внутренней памяти. Смартфон оснащен энергоемким аккумулятором на 4200 мАч и трехмодульной камерой на 50, 40 и 12 Мп, а также дополнительной 3D камерой глубины.
Отметим, что в обычное время Huawei P40 Pro продается за 64 990 рублей, тогда как сейчас его отдают всего за 29 990. Купить смартфон по этой цене можно на официальном сайте “Мегафона”, перейти на который можно по этой ссылке.