Камерофон HUAWEI Pura 80 дебютирует за пределами Китая уже 10 июля

После релиза в Китае, смартфоны серии теперь выходят на международную арену. Первыми их увидят в Дубае — презентация состоится 10 июля 2025 года.

В серию входят модели Pura 80, 80 Pro, 80 Pro+ и 80 Ultra. Последняя — Pura 80 Ultra — это топовый камерофон с первым в мире двойным телеобъективом.

Устройство оснащено 1-дюймовым 50-Мп основным сенсором с переменной диафрагмой f/1.6–f/4, а также 40-Мп широкоугольной камерой, 1.5-Мп спектральным сенсором и двойным перископом (50 + 12,5 Мп) с оптическим зумом x3.7 и x9.4.

Более доступные модели — Pura 80 Pro и Pro+ — тоже получили 50-Мп сенсор с переменной диафрагмой и 40-Мп ультраширик, но перископ здесь скромнее — с 4-кратным зумом.

Все смартфоны работают на чипсете Kirin 8020, поддерживают быструю проводную и беспроводную зарядку, а также спутниковую связь. Цены ожидаются от $1000 и выше.