Камерофон среднего класса Tecno Camon 30S Pro поступил в продажу в России

Смартфон продолжает линейку камерофонов и предлагает сбалансированные характеристики по доступной цене. Основная камера 50 Мп оснащена сенсором Sony IMX896 и оптической стабилизацией изображения, поддерживает режим съемки в 100 Мп. Экран — изогнутый AMOLED с частотой обновления 120 Гц.

Устройство также поддерживает быструю проводную зарядку на 45 Вт и беспроводную на 20 Вт. CAMON 30S Pro оснащен батареей на 5000 мАч, а процессор MediaTek G100 обеспечивает высокую производительность.