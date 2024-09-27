Камерофон среднего класса Tecno Camon 30S Pro поступил в продажу в России

Опубликовано 27 сентября 2024, 07:011 мин.
Камерофон среднего класса Tecno Camon 30S Pro поступил в продажу в РоссииПо очень приятной цене
Tecno начала продажи своего первого смартфона с поддержкой беспроводной зарядки — CAMON 30S Pro — в России.
Смартфон продолжает линейку камерофонов и предлагает сбалансированные характеристики по доступной цене. Основная камера 50 Мп оснащена сенсором Sony IMX896 и оптической стабилизацией изображения, поддерживает режим съемки в 100 Мп. Экран — изогнутый AMOLED с частотой обновления 120 Гц.
Устройство также поддерживает быструю проводную зарядку на 45 Вт и беспроводную на 20 Вт. CAMON 30S Pro оснащен батареей на 5000 мАч, а процессор MediaTek G100 обеспечивает высокую производительность.
Смартфон доступен в версиях с 8 или 12 ГБ оперативной памяти, а также 256 ГБ встроенной.
Цены на новинку стартуют с 27 990 рублей, но до 24 октября действуют скидки — от 25 990 рублей.