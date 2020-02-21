Камеру фотофлагмана Xiaomi Mi 10 Pro сравнили с iPhone 11 Pro

Так, камеру фотофлагмана сравнили с множеством смартфонов, в числе которых оказался и iPhone 11 Pro. Несмотря на то, что видео залито на YouTube, а это значит, что исходное качество было заметно испорчено алгоритмами сервиса, общее впечатление о возможностях камеры Xiaomi Mi 10 Pro все же можно составить даже в таких условиях. Так, можно заметить, что несмотря на достаточно прорывные технологии, которые Xiaomi использовала в новинке (в том числе и 108 Мп камера), не всегда Mi 10 Pro выглядит лучшим на фоне конкурентов.

Напомним, что Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro работают на базе процессора Qualcomm Snapdragon 865, имеют оперативную памяти стандарта LPDDR5, а также внутреннюю память типа UFS 3.0. Анонс в Китае состоялся еще 13 февраля, а в ближайшее время нас ждет демонстрация новинок в Европе — там покажут глобальную версию устройств.