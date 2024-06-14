Камеру нового HONOR 200 обучили на 10 000 фотоснимков для идеальной съёмки портретов

Новинки устанавливают новые стандарты в портретной съемке благодаря сотрудничеству с парижской фотостудией Harcourt.

Используя анализ 10 000 классических портретов, инженеры бренда создали уникальный ИИ-алгоритм. Этот алгоритм не только подбирает оптимальные настройки для съёмки, но и обрабатывает изображения в девять этапов, воспроизводя стилистику Harcourt.

Свежие смартфоны HONOR оснащены мощными процессорами, яркими экранами без мерцания и аккумуляторами с поддержкой быстрой беспроводной зарядки и проводной зарядки до 100 Вт.

HONOR 200 и HONOR 200 Pro поступят в продажу на глобальном рынке с 26 июня. Цены начинаются от €500 и от €700 соответственно.