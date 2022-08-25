Камеры всех поколений iPhone, начиная с iPhone 2G, сравнили

Но каким именно был этот путь, в том числе на каждом из этапов? Это решили продемонстрировать наши коллеги из SimpleGhar. Они сделали фотографию на iPhone 13 Pro Max, после чего отредактировали его, основываясь на данных характеристик сенсоров разных моделей.

Таким образом были получены 12 снимков, которые показывают, как снимали разные поколения iPhone с 2007 по 2022 года: