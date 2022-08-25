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Камеры всех поколений iPhone, начиная с iPhone 2G, сравнили

Отличия разительные
Первое поколение iPhone, более известное как iPhone 2G, вышло 15 лет назад. С тех пор камера смартфона Apple проделала огромный путь.
Камеры всех поколений iPhone, начиная с iPhone 2G, сравнили

Но каким именно был этот путь, в том числе на каждом из этапов? Это решили продемонстрировать наши коллеги из SimpleGhar. Они сделали фотографию на iPhone 13 Pro Max, после чего отредактировали его, основываясь на данных характеристик сенсоров разных моделей.

Таким образом были получены 12 снимков, которые показывают, как снимали разные поколения iPhone с 2007 по 2022 года:

Камеры всех поколений iPhone, начиная с iPhone 2G, сравнили

В SimpleGhar отметили, что одним из главных прорывов было появление RAW-снимков в iPhone 7 Plus. Это позволило фотографам вывести обработку снимков со смартфонов Apple на качественно иной уровень за счёт большей информации в тёмных и светлых участках.

Напомним, что грядущая презентация iPhone 14 состоится уже 7 сентября. Она пройдёт как в онлайн-, так и в офлайн-форматах. Впервые с 2019 года.

Источник:MyDrivers
Теги:
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