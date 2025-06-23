Камеру Xiaomi Redmi K90 Pro раскрыли — 50 Мп от OmniVision с поддержкой QPD V3

Это 50-мегапиксельный сенсор формата 1/1.3", оснащённый технологиями LOFIC и QPD V3, которые обеспечивают улучшенную динамику изображения, ускоренный автофокус, более плавные переходы между кадрами и сниженное энергопотребление.

Таким образом, Redmi K90 Pro может оказаться первым смартфоном бренда с таким уровнем оптического зума. Источник также утверждает, что конкуренты бренда — iQOO, OnePlus и Realme — тоже внедрят перископы в свои будущие модели.

Ожидается, что смартфон дебютирует осенью 2025 года и будет оснащён 6,59-дюймовым 2K-дисплеем нового поколения, а также чипом Snapdragon 8 Elite 2, выполненным по 3-нм техпроцессу TSMC.

В бенчмарках Geekbench этот процессор набирает почти 4000 баллов в одноядерном тесте.