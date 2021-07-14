Камеры флагманских смартфонов Xiaomi и Redmi сравнили по качеству

Что интересно, Xiaomi Mi 11i является переименованной для европейского рынка версией Redmi K40 Pro+, а значит, разницы в камере устройств быть не должно. Однако выяснилось, что один из аппаратов, тем не менее, проявил себя лучше. Специалисты предполагают, что дело в работе ПО камеры.

Так, по данным DxOMark, Xiaomi Mi 11i лучше справляется как с фото, так и с видеосъемкой. В рамках теста смартфон набрал порядка 111 баллов в целом, 116 баллов за фото и 103 балла за видео. В то же время, Redmi K40 Pro+ всего набрал 108 баллов, за фото —113 и 102 балла за видео. По мнению специалистов, камеры устройств действительно почти идентичны с небольшими отличиями в работе системы автофокусировки в условиях плохой освещенности.