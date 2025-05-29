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Опубликовано 29 мая 2025, 08:15
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Камеры Galaxy S26 станут тоньше благодаря «струйной печати»

Samsung применит матовое чернило вместо пленок
Samsung готовит для новой линейки смартфонов Galaxy S26 технологию, которая поможет сделать камеры тоньше без ущерба для качества. Речь идёт о применении «струйной печати» в конструкции модулей, что может затронуть как основную серию, так и модели с изогнутыми краями — Galaxy S26 Edge.
Камеры Galaxy S26 станут тоньше благодаря «струйной печати»
© Amanz

Внутри камеры обычно размещают специальные плёнки, которые уменьшают засветку и отражения. Однако теперь Samsung планирует заменить их на матовое чернило, которое будет наноситься прямо на внутренние поверхности модуля. Это позволит избавиться от лишних слоёв и сократить толщину камеры.

Основное внимание уделено так называемому ребру — области между линзой и корпусом модуля. На это место попадает рассеянный свет, вызывающий искажения изображения, такие как блики и «призраки». Чернила, нанесённые методом струйной печати, будут выполнять функцию светобарьера, предотвращая подобные дефекты и одновременно освобождая место внутри.

Эта технология описана в патенте, поданном Samsung ещё в 2018 году, и теперь, по информации источников, компания готова применить её на практике. Новшество не требует сокращения ёмкости аккумулятора, как это было у Galaxy S25 Edge, что делает его особенно привлекательным для будущих моделей.

Камеры Galaxy S26 станут тоньше благодаря «струйной печати»

© Wccftech

Источник:Wccftech
Автор:Булат Кармак
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#Samsung
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