Камеры iPhone 15 Pro Max и Samsung Galaxy S24 Ultra сравнили в разных сценариях

Сначала была проверена основная камера в стандартном режиме. Здесь iPhone 15 Pro Max показал себя с лучшей стороны: шире динамический диапазон, лучше видны детали и более естественные тени. В то же время Galaxy S23 Ultra склонен перенасыщать цвета.

Отмечается, что iPhone 15 Pro Max может снимать в разрешении 24 Мп, что делает снимки ещё более качественными и детализированными. У Galaxy S23 Ultra такой функции нет, но есть возможность снимать в разрешении 50 Мп.