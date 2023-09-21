Камеры iPhone 15 Pro Max и Samsung Galaxy S24 Ultra сравнили в разных сценариях

Камеры iPhone 15 Pro Max и Samsung Galaxy S24 Ultra сравнили в разных сценарияхФаворита легко угадать
Сравнение камер флагманских смартфонов всегда вызывает оживленный интерес, и в этот раз не исключение. Автор YouTube-канала SuperSaf решил выяснить, кто снимает лучше: iPhone 15 Pro Max или Samsung Galaxy S23 Ultra.
Сначала была проверена основная камера в стандартном режиме. Здесь iPhone 15 Pro Max показал себя с лучшей стороны: шире динамический диапазон, лучше видны детали и более естественные тени. В то же время Galaxy S23 Ultra склонен перенасыщать цвета.
Отмечается, что iPhone 15 Pro Max может снимать в разрешении 24 Мп, что делает снимки ещё более качественными и детализированными. У Galaxy S23 Ultra такой функции нет, но есть возможность снимать в разрешении 50 Мп.
Что касается ночной съёмки, то здесь нет однозначного лидера: в зависимости от сцены побеждает либо iPhone, либо Samsung. Портретные снимки на iPhone более детализированные, но чёрный цвет более естественный у корейского аппарата.
По части зума iPhone 15 Pro Max является неоспоримым лидером, особенно при ночной съёмке. В видеосъёмке девайс от Apple также остается вне конкуренции.