Камеры Poco F8 Ultra сравнили с F7 Ultra: есть ли прогресс?

Угол обзора у нового Poco F8 Ultra при съёмке на фронтальную камеру стал гораздо шире. Также наконец доступна запись в 4К, а F7 Ultra может записывать видео на селфи-камеру максимум в 1080р.

Интересно при этом, что F7 Ultra может приближать объект в 15 раз, тогда как F8 Ultra - в 10 раз. В то же время макросъёмка на новой модели доступна с более близкого расстояния.

С примерами фото вы можете ознакомиться ниже.