Камеры Poco F8 Ultra сравнили с F7 Ultra: есть ли прогресс?У F8 Ultra оказалось довольно много обновлений
Ведущий YouTube-канала Dariusz Tech продемонстрировал, как снимают фото и видео в разных условиях Poco F8 Ultra и F7 Ultra.
Угол обзора у нового Poco F8 Ultra при съёмке на фронтальную камеру стал гораздо шире. Также наконец доступна запись в 4К, а F7 Ultra может записывать видео на селфи-камеру максимум в 1080р.
Интересно при этом, что F7 Ultra может приближать объект в 15 раз, тогда как F8 Ultra - в 10 раз. В то же время макросъёмка на новой модели доступна с более близкого расстояния.
С примерами фото вы можете ознакомиться ниже.
Вывод
F8 Ultra получил довольно много улучшений. Это запись видео на селфи-камеру в 4К, ультраширокий угол обзора, отличная портретная съёмка, оптический зум, чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 5. За свою цену он точно стоит того.
