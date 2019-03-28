Камеры Samsung Galaxy Note 10 будут отличаться от камер в S10

В сети появились новые подробности о готовящемся к выпуску смартфоне Samsung Galaxy Note 10, пока не представленном производителем официально. Информацией поделился довольно известный китайский инсайдер под ником Ice Universe в своем аккаунте Twitter.

По данным источника, основная камера в Samsung Galaxy Note 10 будет существенно отличаться от камер во флагманской серии Galaxy S10. Главным отличием станет увеличенный размер датчика. Это позволит повысить качество снимков, в том числе и в условиях плохого освещения.

Согласно более ранним утечкам, Samsung Galaxy Note 10 станет самым большим смартфоном в серии и будет довольно сильно похож по дизайну на Galaxy S10 5G с четверной основной камерой и двойной фронтальной, врезанной прямо в дисплей. Также возможно избавление от кнопок на корпусе.

Официальный дебют Galaxy Note 10 ожидается в августе 2019 года.