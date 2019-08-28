Камеры Sony Xperia 1 оказались хуже, чем в iPhone 8

Несмотря на такие аппаратные возможности, DxOMark оценил возможности к съёмке Xperia 1 совсем не на уровне лидеров рейтинга. Основная камера получила в суммарном зачёте 91 балл, что на 20 пунктов меньше, чем у текущего лидера рейтинга — Samsung Galaxy Note 10+ 5 с его 113 баллами. Более того, смартфон проиграл совсем не новому смартфону iPhone 8 двухлетней давности с его 92 баллами и находится на одном уровне с «бюджетным» прошлогодним флагманом Xiaomi Pocophone.

Только за фотосъёмку смартфон получил 94 балла, а за видео — 84 балла. Из плюсов отмечается быстрый и точный автофокус, хорошая цветопередача при плохом освещении и хорошая экспозиция при плохом освещении.

Селфи-камера показала себя тоже не блестяще, набрав 78 баллов. Смартфон обошёл Google Pixel 2, но уступил Apple iPhone XS Max.