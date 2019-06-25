Канада нарушает закон, удерживая финансового директора Huawei

Юристы Мэн направили Дэвиду Ламетти, министру юстиции Канады, письменное обращение о пересмотре процедуры выдачи, сообщила в понедельник юридическая фирма. Они утверждают, что Канада не обладает юрисдикцией преследовать ее за предполагаемые действия, которые не являются преступлением в Канаде.

“Канада не действует как международная полиция”, - заявил адвокат Мэн. “Все обвинения, относящиеся к запросу об экстрадиции, имели место в иностранном государстве (Гонконг) с участием иностранного гражданина (г-жа Мэн) и иностранного банка. Ни одно из действий не произошло в Соединенных Штатах или Канаде. Предполагаемая жертва не проживала в Канаде, а значит никакой аспект дела не нарушал канадский закон”.

Напомним, что в последнее время давление на Huawei, в том числе со стороны США, только усилилось. Так, в мае правительство Дональда Трампа запретило американским компаниями вести какие-либо дела с Huawei, из-за чего смартфоны компании потенциально могут лишиться обновлений Android.