Кандидат на лучший процессор в Android-смартфонах 2023 года: когда выйдет MediaTek Dimensity 9200+

Компания уже объявила официальную дату анонса новинки — 10 мая 2023 года. Неясно, будет ли это презентация или просто пресс-релиз на сайте, но в любом случае чип будет представлен в этот день. К слову, одновременно с Google I/O 2023.

На данный момент MediaTek не уточнила, какие инновации стоит ждать от Dimensity 9200+, но можно предположить, что это просто усовершенствованная версия актуального флагмана бренда конца 2022 года — Dimensity 9200.

Ожидается, что у 9200+ будут улучшены тактовая частота процессора, а также графического процессора с акцентом на повышение производительности и энергоэффективности.