«Карбоновый» флагман с перископом: Xiaomi показала внешний вид Redmi K60

«Карбоновый» флагман с перископом: Xiaomi показала внешний вид Redmi K60Выглядит интересно
Ещё недавно инсайдеры лишь предполагали потенциальные сроки выхода нового флагмана Redmi — Redmi K60. А уже сейчас мы не только знаем официальную дату презентации, но имеем представление о внешнем виде устройства.
Фото: Telegram / Equal Leaks
Всё дело в том, что сама Xiaomi активно пиарит грядущую новинку. Так, накануне она сообщила о запланированном на 27 декабря мероприятии, в рамках которого и анонсируют смартфон. Теперь же производитель опубликовал ряд постеров девайса.
Telegram / Equal Leaks
Судя по ним, нас ждёт достаточно интересный аппарат, корпус которого будет пытаться походить на карбоновый. При этом блок камеры демонстрирует тройной основной модуль, один из которых будет перископным, а также OIS-стабилизацию.
Telegram / Equal Leaks
Другой постер раскрыл производительность Redmi K60 Pro. По всей видимости, в AnTuTu девайс набирает впечатляющие 1 350 526 баллов — шутка ли, ни один другой современный смартфон столько не набирал.