Касперская сравнила переписку в смартфоне с криком на площади

Эксперт отметила, что во многие информационные технологии и электронные продукты риски заложены ещё на этапе разработки ПО. В связи с этим злоумышленники часто идентифицируют уязвимости в системах, когда технологии получают широкое распространение.

Касперская подчеркнула, что не стоит уверять себя в анонимности, которую якобы обеспечивают устройства. Проблема в том, что компании имеют доступ к собранным на устройстве данным и могут анализировать поведение пользователей.

Поэтому даже в личной переписке нужно соблюдать базовые правила безопасности, не обмениваясь конфиденциальной и чувствительной информацией. Касперская сравнила переписку на «личных» смартфонах с громогласным «криком на площади».

«Смартфон — это инструмент публичного общения, это просто надо держать в голове. Мне нравится такое сравнение: писать в смартфон — это всё равно что кричать на площади», — заявила эксперт.