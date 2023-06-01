«Касперский» нашёл новый вирус, заразивший множество iPhone сотрудников компании

«Касперский» нашёл новый вирус, заразивший множество iPhone сотрудников компанииНо есть шансы, что вредонос выбрался и за пределы её стен
Руководитель «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский сообщил о целевой кибератаке на сотрудников компании, в результате которой несколько десятков iPhone были заражены шпионской программой.
Атака была проведена через незаметное iMessage-сообщение с вредоносным вложением, использующим уязвимости в операционной системе iOS.
Шпионская программа передавала приватную информацию на удалённые серверы, включая записи с микрофона, фотографии и местоположение.
В компании вирусу дали название — Triangulation («Триангуляция»). Эксперты пока не нашли способа удалить программу без потери данных. А потому рекомендовали коллегам и тем, кто столкнулся с вредоносом, сбросить заражённый iPhone до заводских настроек.
Напомним, что ранее ФСБ также заявила о раскрытии операции американских спецслужб, связанной с использованием вредоносных программ на устройствах Apple в России.