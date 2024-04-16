Касперский показал рабочий вариант первого смартфона на отечественной KasperskyOS

В конце 2023 года в лаборатории МегаФона уже проходило тестирование смартфона с системой от «Лаборатории Касперского». Тогда, как и сейчас, речь шла об исследовательском проекте создания операционной системы для профессиональных мобильных устройств.

KasperskyOS — это микроядерная операционная система, не являющаяся «клоном» какой-либо другой. Ее микроядро написано с нуля и не использует даже код ядра Linux.