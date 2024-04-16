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Телефоны
Опубликовано 16 апреля 2024, 07:36
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Касперский показал рабочий вариант первого смартфона на отечественной KasperskyOS

Оно работает!
Глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский на инновационном саммите компании «Систэм электрик» представил смартфон от разработчика мобильных устройств «Аквариус», работающий на операционной системе KasperskyOS.
Касперский показал рабочий вариант первого смартфона на отечественной KasperskyOS
© Ferra.ru

«Работает. Это мое. Железка — «Аквариус». Весь софт, операционная система, начиная от загрузки — все наше», — сказал Касперский.

Представленный образец является одним из исследовательских, пояснили в пресс-службе Kaspersky.

KasperskyOS может быть установлена как на устройства российских, так и азиатских поставщиков, но при условии соответствия «определенным требованиям». Приоритетом для применения этой операционной системы является корпоративный и индустриальный сегмент.

Евгений Касперский держит первый смартфон на базе KasperskyOS

Евгений Касперский держит первый смартфон на базе KasperskyOS

© ТАСС

В конце 2023 года в лаборатории МегаФона уже проходило тестирование смартфона с системой от «Лаборатории Касперского». Тогда, как и сейчас, речь шла об исследовательском проекте создания операционной системы для профессиональных мобильных устройств.

KasperskyOS — это микроядерная операционная система, не являющаяся «клоном» какой-либо другой. Ее микроядро написано с нуля и не использует даже код ядра Linux.

Источник:ТАСС
Автор:Булат Кармак
Теги:
#смартфон
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#Лаборатория Касперского