Касперский показал рабочий вариант первого смартфона на отечественной KasperskyOS

Касперский показал рабочий вариант первого смартфона на отечественной KasperskyOSОно работает!
«Работает. Это мое. Железка — «Аквариус». Весь софт, операционная система, начиная от загрузки — все наше», — сказал Касперский.
Представленный образец является одним из исследовательских, пояснили в пресс-службе Kaspersky.
KasperskyOS может быть установлена как на устройства российских, так и азиатских поставщиков, но при условии соответствия «определенным требованиям». Приоритетом для применения этой операционной системы является корпоративный и индустриальный сегмент.
В конце 2023 года в лаборатории МегаФона уже проходило тестирование смартфона с системой от «Лаборатории Касперского». Тогда, как и сейчас, речь шла об исследовательском проекте создания операционной системы для профессиональных мобильных устройств.
KasperskyOS — это микроядерная операционная система, не являющаяся «клоном» какой-либо другой. Ее микроядро написано с нуля и не использует даже код ядра Linux.