Касперский разработает защищенный от взлома телефон

Так, по словам Касперского, уже этой осенью будет запущено пилотное тестирование защищенного телефона, работающего на базе операционной системы KasperskyOS. Особенностью грядущего устройства станет то, что оно будет представлять из себя коммуникатор, предназначенный для индустриального и корпоративного сектора. В то же время, с телефона можно будет совершать звонки, пользоваться интернетом и мессенджерами. Однако все эти возможности будут ограниченными, что позволит обеспечить безопасность.

“Большие, крупные корпорации, которые его ждут, он им нужен, чтобы их сотрудники имели гарантированно безопасный доступ к инфраструктуре и конфиденциальной информации”, — поделился Касперский в беседе с РИА Новости.